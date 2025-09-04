Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesi Köroğlu Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasına başladı. 500 metrelik alanda yapılacak düzenleme kapsamında 1300 ton asfalt serilirken, kaldırım çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Ahmetli ilçesi Köroğlu Caddesi’nde sıcak asfalt çalışması başladı. 500 metrelik yolda yapılan çalışmada bin 300 ton sıcak asfalt serimi yapılacak.

Çalışmayla birlikte eş zamanlı olarak kaldırım düzenlemeleri de yapılarak, ilçeye modern bir görünüm kazandırılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şehrin her köşesine hizmet götürdüklerini belirterek, "Ahmetli ilçemizde de sıcak asfalt çalışmaları başladı. Yol çalışması ile birlikte kaldırım çalışmaları da başlayan ilçemizi daha modern bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Mevsim şartları el verdiği ölçüde asfalt çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Halkımızın ihtiyaç duyduğu her alanda hiç durmadan çalışacağız. Ahmetli’mize hayırlı olsun” dedi.

Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş da yapılan çalışmanın ilçe için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.