19. Türkiye Tiyatro Buluşması, 23-26 Temmuz tarihleri arasında tiyatro severleri birbirinden değerli oyunlar ve özel etkinliklerle Manisa'da buluşturacak. Buluşma, Türkiye'nin dört bir yanından sanatçıları ve tiyatro izleyicilerini Manisa'da bir araya getirecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek 19. Türkiye Tiyatro Buluşması, ödül töreni, konser ve tiyatro oyunlarıyla dopdolu bir program sunacak. Festival, 23 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de düzenlenecek Ödül Töreni Gecesi ile başlayacak. Gecede tiyatro sanatına katkı sunan isimler ödüllerine kavuşurken, programın sonunda Dua Cuba & Margarita konseri sanatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında sahnelenecek oyunlar ise şöyle:

24 Temmuz Cuma 21.00: Sabahattin Ali'nin eserinden uyarlanan 'Yol ve Ötesi'

25 Temmuz Cumartesi 21.00: İtalyan tiyatrosunun önemli eserlerinden 'Bahar Komedisi (La Commedia di Primavera)'

26 Temmuz Pazar 21.00: Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sevilen oyunu 'Şiddetli Geçimsizlik'

Tüm oyunlar Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde sahnelenecek. Oyun biletleri ise biletinial.com üzerinden temin edilebilecek.

4 gün boyunca sürecek etkinliklere tüm sanatseverler davet edildi.