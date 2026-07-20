Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda yoğun ilgi gören Kandıra sahillerinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran'dan bu yana mavi bayraklı ve halka açık plajlardan 387 ton evsel atık toplandı. Yaklaşık 64 tırı dolduracak ağırlığa ulaşan bu atıklar temizlenerek sahiller pırıl pırıl hale getirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Yaz aylarının gelmesiyle birlikte binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kandıra sahilleri, bölgenin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Hem Kocaeli'den hem de çevre illerden gelen vatandaşların akınına uğrayan sahillerde, yoğunlukla birlikte ortaya çıkan atıklar da dikkat çekiyor. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların denizin ve kumsalların keyfini temiz, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çıkarabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

GECE GÜNDÜZ KESİNTİSİZ TEMİZLİK

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahillerde gece gündüz görev yaparak 105 personelle kumsal ve sahil alanlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Her gün düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde plajlar, yeni güne hazır hale getiriliyor. 7 mavi bayraklı ve 5 halk plajı olmak üzere toplam 12 plajda titiz bir temizlik çalışması yürütülüyor.

Temizlik çalışmalarında 3 kum temizleme traktörü, 2 Atego kamyon, 1 çöp taksi, 6 transit kasalı araç, 2 JCB iş makinesi ve 4 akülü çöp toplama aracı aktif olarak kullanılıyor. Bu güçlü ekipman ve araçlar sayesinde kumsallar, yürüyüş yolları ve sosyal alanlarda oluşan atıklar kısa sürede toplanarak sahillerin temizliği sağlanıyor. Yaz sezonunun en yoğun döneminde çalışmalarını aksatmayan ekipler, 1 Haziran'dan itibaren Kandıra sahillerinden toplam 387 ton evsel atık topladı. Toplanan atık miktarının yaklaşık 64 tırı dolduracak büyüklükte olduğu belirtilirken, sahiller her gün titizlikle temizlenerek vatandaşların kullanımına hazır hale getiriliyor.