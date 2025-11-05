Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Dörtçelik Huzurevi'nde gerçekleştirilen tatbikatla, huzurevi sakinleri hızlı bir şekilde tahliye edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla Dörtçelik Huzurevi'nde deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü koordinesinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dörtçelik Huzurevi'ndeki tatbikatta, huzurevi sakinleri acil durum müdahale ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.

Tahliye süreci boyunca personelin doğru davranış ve yönlendirme kabiliyeti gözlemlendi. Acil çıkış güzergâhlarının etkin kullanımı değerlendirildi. Tatbikatın ardından ekiplerin refleksleri, tahliye süresi ve iletişim koordinasyonu gibi unsurlar detaylı olarak analiz edildi. Güçlü yönlerin yanı sıra geliştirilmesi gereken alanları da not alan ekipler, yapılması gereken çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Olası bir deprem veya acil durumda binanın tahliye süresinin ölçüldüğü tatbikatta, personelin doğru davranış şekillerini uygulayıp uygulamadığı değerlendirildi. Tahliye planlarının işlerliği de test edilirken, huzurevi sakinlerinin güvenli ve devamlı konaklamalarının sağlanması konusu da ele alındı.

'TATBİKATLARA DEVAM EDECEĞİZ'

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Ceyhun Eskioğlu, olası afet ve acil durumlara hazır olmanın önemine dikkat çekerek, 'Afet bilinci ve müdahale kabiliyeti, hem çalışanlarımızın hem de hizmet sunduğumuz vatandaşlarımızın güvenliği açısından önem taşıyor. Bu tür tatbikatlarla ekiplerimizin hazır olma seviyesini ölçüyoruz. Olası riskleri en aza indirmeye çalışıyoruz. Afet farkındalığını artırmak ve kurum genelinde acil durum yönetimi kapasitesini güçlendirmek amacıyla tatbikatlara devam edeceğiz' dedi.