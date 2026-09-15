İstanbul'da Maltepe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği eğitim desteği 2026 - 2027 döneminde de hizmete tam kapasiteyle devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) -

Her eğitim döneminde yüzlerce öğrencinin imkansızlıkları aşarak hayallerindeki liselere yerleşmesini sağlayan Yaşar Kemal Kültür Merkezi, 2026-2027 eğitim-öğretim dönemine de kapılarını büyük bir heyecanla açtı. Merkezde LGS'ye hazırlanan 190 öğrenci ücretsiz ve nitelikli eğitim imkanı buluyor. Geçmiş yıllarda elde ettiği başarılar, dereceler ve yüksek yerleştirme oranlarıyla rüştünü ispatlayan merkez, bu sezonda da çıtayı en yukarıya koydu.

Fırsat eşitliğini merkeze alan Maltepe Belediyesi, ailelerin üzerindeki maddi yükü hafifletirken, çocukların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Eğitimde yakaladığı bu sürdürülebilir başarı grafiğiyle dikkat çeken merkez, Maltepeli gençlerin başarı yolculuğunda en sağlam güvencesi olmaya devam ediyor.