Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) hazırlanan, geleceğin hâkim, savcı ve avukat adayları için ücretsiz 90 saat sürecek tekrar kampı düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşları eğitim yolculuğunda da yalnız bırakmıyor. Her sene sınav adayları için düzenlenen, sınav tekrar kamplarına bu sene bir ilk olarak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) kampı eklendi.

ABB; geleceğin hâkim, savcı ve avukat adaylarının heyecanına ortak olarak onlara profesyonel bir sınava hazırlık dönemi sunuyor. Genç Akademi Ulus'ta, 90 saat ücretsiz olarak gerçekleştirilen programa 150'nin üzerinde aday katılım sağladı.

22 Eylül tarihine kadar devam edecek programda; Medeni Hukuk, Medeni Usul, Anayasa, İdare, Ceza, Ticaret, Borçlar, İcra ve İflas Hukuku dersleri yer alıyor.

'MANSUR BAŞKAN'IMIZ, MESLEKTAŞINIZ OLARAK HEPİNİZE BAŞARILAR DİLİYOR'

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, eğitim programına katılan adayların, bu sürecin verimli geçeceğine inandıklarını söyledi.

Adaylara, sınavda başarılar dileyen Yorgancılar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

'Zor bir süreçtesiniz ama bizler elimizden geldiğince sizlerin yanındayız. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar sizin için bu imkânı gönüllü olarak yaptılar ve eminim ki çok güzel ve çok keyifli bir eğitim süreci yaşayacaksınız. Bir meslektaşınız olarak, Mansur Yavaş Başkan'ımın da hepinize çok selamları var ve hepinize şimdiden bolca başarılar diliyor.'