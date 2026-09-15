Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz eğitim programları kapsamında Akademi Manisa'da Robotik Kodlama ve Unity ile Oyun Geliştirme eğitimleri başlıyor. Yeni dönem eğitimleri için son başvuru tarihi 20 Eylül 2026.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akademi Manisa, çocuk ve gençlerin teknoloji alanında kendilerini geliştirmelerine yönelik ücretsiz eğitim programlarıyla yeni döneme başlıyor.

10-14 yaş aralığındaki çocuklar için Robotik Kodlama, 15-24 yaş aralığındaki gençler için ise Unity ile Oyun Geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Teknolojiye ilgi duyan, üretmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi seven çocuk ve gençler için hazırlanan eğitimler, 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Akademi Manisa'nın yeni dönem eğitim programları, çocuk ve gençlerin teknolojiyle tanışmalarını, dijital becerilerini geliştirmelerini ve üretim süreçlerine aktif olarak katılmalarını destekleyecek şekilde hazırlandı. Katılımcılar, ilgi alanlarına ve yaş gruplarına uygun eğitimlerle hem yeni bilgiler edinecek hem de öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacak.

Akademi Manisa'nın yeni dönem eğitim programları kapsamında eğitimler ücretsiz olarak sunulurken başvuru ve eğitim süreçleri Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Üzüm uygulaması ve Akademi Manisa web sitesi üzerinden yürütülecek. Başvuru ve kayıt işlemleri de uygulama ile Akademi Manisa'nın web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Derslerle ilgili program ve detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler https://akademi.manisa.bel.tr/egitimler adresi üzerinden bilgi alabiliyor.