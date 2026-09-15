Konya'da Karatay Belediyesi, gençlerin eğitimden sanata, kültürden kişisel gelişime kadar pek çok alanda kendilerini geliştirmelerine fırsat sunan kurs ve atölye çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA (İGFA) - Gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak güz döneminde; spor, müzik, geleneksel sanatlar, görsel sanatlar, medya, yazılım, yabancı dil ve değerler eğitimi alanlarında birbirinden farklı kurs ve atölyeler düzenlenecek.

17 hafta boyunca devam edecek eğitimler kapsamında gençler; Spor Salonu'nda Pilates, Günlük Yaşam Egzersizleri, Hiit Cardio ve Step Aerobik branşlarından yararlanabilecek. Müzik Atölyesi'nde ise Bağlama, Gitar, Ney, Keman, Piyano ve Şan eğitimleri verilecek. Geleneksel Sanatlar Atölyesi'nde Hüsn-i Hat ve Ebru, Görsel Sanatlar Atölyesi'nde ise Resim ve Karakalem çalışmaları gerçekleştirilecek.

Gençlerin teknoloji ve dijital becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak Medya Atölyesi'nde Adobe After Effects, Yazılım Atölyesi'nde ise .NET Core ile Web Geliştirme Kursu düzenlenecek. Yabancı Dil Atölyesi'nde İngilizce eğitimi verilirken, Değerler Eğitimi Atölyesi ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulacak.

600'ÜN ÜZERİNDE GENÇ EĞİTİM ALACAK

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde yeni dönemde toplamda 600'ün üzerinde öğrencinin eğitim alması planlanırken kurslara sadece Karatay ilçesinde ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. Kayıtlar, 15-18 Eylül 2026 tarihleri arasında https://genclikmerkezi.karatay.bel.tr/ adresinden online olarak yapılacak.

Başvurusu 'asil' olarak kabul edilen öğrencilerin kesin kayıt işlemleri ise 21 Eylül 2026 Pazartesi 09.00 - 25 Eylül 2026 Cuma 21.00 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 17 hafta sürecek olan güz dönemi eğitimleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2027 Cumartesi günü sona erecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde yeni dönemde gençlere yönelik birbirinden farklı alanlarda eğitim ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirterek, tüm gençleri güz dönemi kurslarına katılmaya davet etti.