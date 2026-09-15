İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin sanat alanındaki yeteneklerini geliştirmek ve üniversitelerin özel yetenek sınavlarına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla ücretsiz düzenlediği Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursları'nda 2026 dönemi başarıyla tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanat alanında profesyonel eğitim hedefleyen gençlere Genç İzmir çatısı altında ücretsiz destek sunmayı sürdürüyor. Üniversitelerin devlet konservatuvarları ile müzik ve güzel sanatlar bölümlerinin özel yetenek sınavlarına hazırlık amacıyla düzenlenen Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursu'nun 2026 dönemi için 154 başvuru alındı.

Bornova Macera Park Gençlik Yerleşkesi ile Alsancak Talâtpaşa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kabul sınavlarının ardından kursa katılmaya hak kazanan 17 genç, Dr. Mustafa Bayık ve müzik öğretmeni Ozan Kara'nın eğitmenliğinde kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçti.

Program kapsamında devlet konservatuvarı, opera-şan ana sanat dalı, devlet Türk musikisi konservatuvarı, Türk halk oyunları, müzik öğretmenliği, müzik teknolojileri ve müzikoloji bölümlerini hedefleyen gençlere özel yetenek sınavlarına yönelik eğitim verildi. Kursiyerler; tek ses, çift ses, melodi ve ritim tekrarı ile şan çalışmaları başta olmak üzere sınavlarda ihtiyaç duyacakları teknik ve sanatsal beceriler üzerine yoğunlaştı.

Eğitim sürecinde gençlerin müzikal işitme, ritim, ses kullanımı ve sanatsal ifade becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenirken, kursa katılan 17 gençten 11'i Türkiye'nin farklı üniversitelerinin konservatuvar, güzel sanatlar ve müzik bölümlerine yerleşirken, beş kursiyer sınavlarda birincilik ve ikincilik dereceleri elde etti.

BEŞ ÖNEMLİ DERECE

Aylar süren hazırlığın ardından kursiyerler üniversitelerin özel yetenek sınavlarında önemli başarılara imza attı. Kaan Işık, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Ana sanat Dalı sınavını birincilikle kazandı. Aleyna Erkılıç, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı'na birinci sıradan yerleşirken, Yiğit Eroğlu aynı ana sanat dalını ikinci sırada kazandı. Tuana Çisem Başaran, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü'ne birincilikle yerleşti. Beyza Diyar Bolat ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Ana Sanat Dalı'nı birincilikle kazandı.

Genç İzmir Konservatuvar Hazırlık Kursları'nda eğitim alan Elvin Zeynep Koyuncu ve Kerem Çinpolat, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşti. Efe Himmet Özcan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzikoloji Programı'nı; Sara Soroush Kashani, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Keman alanını kazandı. Şimal Eriş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı'na, İrem Kaptan ise Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Ana Sanat Dalı Ses Eğitimi Bölümü'ne yerleşti.