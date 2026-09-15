Osmangazi Belediyesi'nin çocuk ve gençlerin akademik gelişimlerine katkı sağlamak, eğitim hayatlarında ihtiyaç duydukları desteği sunmak amacıyla hayata geçirdiği Yetenek Evleri, yeni eğitim öğretim dönemine kapılarını açtı. Lise hazırlık kurslarının da başladığı merkezlerde öğrenciler, hedeflerine ulaşmak için yeniden ders başı yaptı.

BURSA (İGFA) - Eğitim alanında hayata geçirdiği çalışmalarla öğrencilerin yanında olmayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, Yetenek Evleri aracılığıyla gençlere nitelikli ve erişilebilir eğitim imkanı sunuyor.

Derslerde okul müfredatını pekiştirme fırsatı bulan öğrenciler, lise hazırlık sürecinde de sınava yönelik çalışmalarla geleceklerine hazırlanıyor. Yeni dönemin başlaması dolayısıyla Emek Yetenek Evi'ni ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, sınıfları gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Derslere konuk olan Esendemir, gençlerle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN VE VELİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Osmangazi Belediyesi olarak çocukların geleceğine katkı sağlayacak çalışmalara büyük önem verdiklerinin altını çizen Mutlu Esendemir, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Osmangazi Belediyesi olarak lise sınavına hazırlanan öğrencilerimize yönelik kurslarımız da başladı. Bu yıl üç sınıfımızda toplam 85 öğrencimiz eğitim görüyor. Öğretmenlerimiz süreç boyunca öğrencilerimizin yanında olarak onlara gerekli desteği sağlıyor. Geçtiğimiz yıl kurslarımıza katılan öğrencilerimiz çok önemli başarılara imza attı. Bu yıl eğitim alan gençlerimizin de aynı başarıyı göstereceğine, hatta çok daha ileriye taşıyacağına inancımız sonsuz. Osmangazi Belediyesi olarak öğrencilerimizin ve velilerimizin her zaman yanındayız. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, güzel ve verimli bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini temenni ediyorum.'

Yetenek Evleri'nden faydalanan öğrenciler ise sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kendilerine sağlanan ücretsiz eğitim desteğinin sınav yolculuklarına önemli katkı sunduğunu söyleyen öğrenciler, bu hizmeti sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.