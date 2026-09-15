İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, teknolojiyi üreten ve geliştiren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Teknoloji Atölyeleri'nde öğrenci seçme sınavı tamamlandı. 9 bin öğrencinin başvurduğu sınavda başarılı olanlar arasından bu yıl bin 615 öğrenci sekiz ay sürecek atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanacak.

İSTANBUL (İGFA) - İBB ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde çocukların ve gençlerin teknoloji alanındaki yeteneklerini keşfetmelerine, geliştirmelerine ve üretim odaklı düşünme becerileri kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İBB Teknoloji Atölyeleri, 2026 - 2027 döneminde eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi için seçme sınavı düzenlendi.

2026-2027 dönemine yönelik, atölye çalışmalarına katılmaya hak kazanacak öğrencilerin belirlenmesi amacıyla Öğrenci Seçme Sınavı düzenlendi. 12 -13 Eylül tarihlerinde Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava 9 bin öğrenci başvuru yaptı.

SONUÇLAR WEB SİTESİNDEN DUYURULACAK

İçeriği Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan sınavda Türkçe, matematik ve fen bilimleri soruları yer alırken, sınavda öğrencilerin problem çözebilme yetenekleri de test edildi Cevapların değerlendirilmesinin ardından sınav başarılı olduğu tespit edilen bin 615 öğrenci atölye çalışmalarına katılacak. Ü

Öğrenciler sınav sonuçlarına ise teknolojiatolyeleri.ibb.istanbul adresinden ulaşabilecekler.