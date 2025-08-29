Maltepe Belediyesi, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle çevre koruma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi, daha sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir kent hedefi doğrultusunda çevre koruma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, çevreye ciddi zararlar veren bitkisel atık yağlar ilçe genelinde hem evlerden hem de iş yerlerinden toplanarak geri dönüşüm yoluyla ekonomiye ve çevreye yeniden kazandırılıyor. Belediyenin yetkili firmalar aracılığıyla yürüttüğü bu uygulama çerçevesinde, yalnızca 2025 yılının ilk altı ayında 50.524 kilogram bitkisel atık yağ toplanarak biyodizel üretimi için geri dönüştürüldü. Maltepe Nest Dragos Sitesi’nde yürütülen uygulama, ilçedeki çevre bilincinin ve halkın duyarlılığının somut bir göstergesi olarak öne çıktı.

ATIK YAĞLAR SU KAYNAKLARINI TEHDİT EDİYOR

Bilimsel verilere göre, lavaboya dökülen yalnızca bir litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletme potansiyeline sahip. Kanalizasyon altyapısına zarar veren bu atıklar, yer altı sularına karışarak göl, deniz ve akarsulara ulaşmakta; sucul yaşam üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açmaktadır. Ayrıca borularda tıkanmalara neden olarak altyapı sistemlerinde ciddi sorunlara neden olmaktadır.

EVLERDEN VE İŞYERLERİNDEN ATIK YAĞ TOPLAMA HİZMETİ

Çevre bilincini artırmak ve halkın geri dönüşüm sürecine aktif katılımını sağlamak amacıyla Maltepe Belediyesi, 5 litre ve üzeri miktardaki atık yağları vatandaşların talepleri doğrultusunda ev ve işyerlerinden alıyor. Toplanan bu yağlar, biyodizel üretim tesislerine yönlendirilerek enerjiye dönüştürülüyor. Böylece hem doğanın korunmasına katkı sağlanıyor hem de atıklar ekonomik değere dönüştürülüyor.

MALTEPELİLER GERİ DÖNÜŞÜME DESTEK VERİYOR

Maltepe Belediyesi, çevreye duyarlı vatandaşları bu önemli çalışmaya destek vermeye davet ediyor. 5 litre ve üzeri atık yağa sahip olan vatandaşlar, 444 1 706 numaralı Maltepe Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne taleplerini iletebilir. Belediye ekipleri, yapılan başvurular doğrultusunda ilgili adrese gelerek atık yağları teslim alıyor ve geri dönüşüm sürecini başlatıyor.

Maltepe Belediyesi, doğaya duyarlı bu hizmetiyle hem çevre koruma alanında örnek teşkil ediyor hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.