Güzelbahçe Belediyesi, ilçeye değer katacak önemli projelerinden biri olan Güzbel Marin Projesi için Maltepe Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Denize sıfır konumda hayata geçirilecek proje ile vatandaşların sosyal yaşam alanlarına erişiminin artırılması, sahil yaşamının daha aktif ve nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da çalışmaları yerinde inceleyerek süreci yakından takip etti.

İZMİR (İGFA) - Maltepe Mahallesi'nde uzun süredir beklenen önemli bir yatırımı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay,, 'Maltepe Mahallemizde yeni bir hikaye yazmak için çalışmalara başladık. Vatandaşlarımızın yıllardır özlemle beklediği, sahilimizin gözbebeği olacak Güzbel Marin projesini başlatmış bulunuyoruz. Bu proje kapsamında yeni bir market ve kafeyi ilçemize kazandıracağız. Denizle iç içe, sosyal yaşamı güçlendiren ve Maltepe'mize değer katacak bu önemli yatırımın ilçemize çok yakışacağına ve parmakla gösterilen bir proje olacağına inanıyoruz. 'Birlikte Yazıyoruz Bu Kentin Hikayesini' sloganımızla, bu kez de Maltepe'de bu hikayeyi hep birlikte yazacağız' dedi.

Cemil Tugay'a teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür eden Başkan Günay, ''İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a çok teşekkür ediyorum. Güzelbahçe halkı için ne istediysek kabul etti. Biz de bu sayede içinde anaokulu, etüd merkezi ve dayanışma mutfağını barındıran Onur Günay Eğitim Kampüsü gibi örnek bir projeyi ilçemize kazandırdık. Şimdi de İzmir Büyükşehir Belediyemize ait eski adı Şirincan Restoran olan yerin bize tahsis edilmesini sağladı. Burada da halkın özlemle beklediği bizim de söz verdiğimiz projeler hayat bulacak. Şimdiden Güzelbahçe'mize hayırlı uğurlu olsun'' diye konuştu.

Denize sıfır alanda hayata geçirilecek Güzbel Marin Projesi kapsamında, Güzbel Marin Cafe ve Güzmar Market vatandaşların hizmetine sunulacak. Proje, hem sosyal buluşma noktası olacak hem de bölge halkının günlük ihtiyaçlarına kolay erişim sağlayacak.