Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi ikliminde ihtiyaç sahibi ailelerin mutfaklarına can suyu olacak gıda kolisi dağıtımına hız verdi. 'Ramazan paylaşmaktır' sloganıyla yürütülen on binlerce gıda kolisi ile paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri sergileniyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de yıl boyunca sürdürdüğü gıda desteklerini Ramazan ayında en üst seviyeye çıkaran Denizli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına bereket katmak için çalışmalarına hız verdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda hazırladığı on binlerce gıda kolisini tespit ettiği dar gelirli ailelere teslim etmeyi sürdürüyor. Denizli'nin 19 ilçesi 616 mahallesinde 'Ramazan paylaşmaktır' sloganıyla yürütülen gıda kolisi desteği için online müracaat sistemi de kuran Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara bu şekilde büyük kolaylık sağlıyor. Bu kapsamda müracaatlar www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesi ile https://cbs.denizli.bel.tr/gidaramazan/ adresinden online yapılıyor.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı boyunca hız vereceği ramazan gıda kolisi desteği için online başvurular 28 Şubat 2026 Cumartesi gününe kadar sürecek. Gıda kolilerinde, dar gelirli ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak çay, şeker, pirinç, sıvı yağ, bulgur, fasulye, nohut, mercimek, salça, çorba ve makarna gibi ürünler bulunuyor.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, 'Ramazan ayında on binlerce ailemize ulaştıracağımız gıda kolileriyle, hem onların yüzünde bir tebessüm olmayı hem de sofralarına bereket katmayı hedefliyoruz. Ramazan paylaşmaktır, kardeşliktir. Denizlimizde hiçbir hemşehrimizin sofrası boş kalmasın istiyor, sosyal belediyecilik anlayışımızla bu kentin kaynaklarını yine bu güzel kentin insanına harcamaya devam ediyoruz' dedi.