Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle, Avrupa Birliği finansal desteğiyle hayata geçirilen ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin yürütücülüğünü yaptığı 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi kapsamında 'Dijital Yetkinlik Eğitimleri' başlıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nin yürütücülüğünü yaptığı Dijital Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenecek eğitim programı, 18-29 yaş aralığındaki gençlerin teknolojik dönüşüme adapte olmalarını ve profesyonel iş dünyasında ihtiyaç duyulan temel dijital becerileri kazanmalarını amaçlıyor. Avrupa Birliği finansal desteğiyle hayata geçirilen projede eğitimler, 2 Mart 2026 tarihinde başlayacak. 6 hafta sürecek olan 'Başlangıç Modülleri Eğitimi'nde, temel bilgisayar kullanımı, güvenli internet yönetimi ve profesyonel hayatın vazgeçilmezi olan Office programları ele alınacak. Dijital alanlarda ilerlemek için sağlam bir temel oluşturmak isteyen gençlere yönelik olarak tasarlanan bu modülde, katılımcılar bilgisayar okuryazarlığından temel programlama mantığına kadar tüm dijital başlangıç becerilerini kazanacak.



Dijital Yetkinlik Eğitimleri için son başvuru tarihini kaçırmayın!



Gençlerin teknolojik dönüşümün bir parçası olmasını hedefleyen eğitimler, gençlerin iş dünyasında bir adım öne geçmesini sağlayacak. Tüm dersler ve içerikler 'cevrimiciegitim.org' adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Eğitim programına katılmak isteyen adayların 27 Şubat 2026 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Projeye katılmak isteyen gençler, başvuru ve detaylı bilgi için https://cevrimiciegitim.org/tbb-kbs/public adresini ziyaret edebilir.