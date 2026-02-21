Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Belediye Meclis Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların Balıkesir'e dair isteklerini soran Akın, kendisinden talep edilen her konuyu tek tek not alarak takibi bizzat kendisinin yapacağının sözünü verdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu ve Kadriye Kemal Gürel İlkokulu'nun 2. sınıf öğrencilerini Belediye Meclis Salonu'nda ağırladı. Akın, kendisini ziyaret eden öğrencilerle Meclis Salonu'nda bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Çocuklarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Akın, çocuklara Balıkesir'in ve ülkenin geleceğini onların şekillendireceğini söyledi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Akın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değere vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı; 'Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk dünyada çocuklara bayram armağan eden tek liderdir. Atatürk TBMM'nin kurulduğu gün olan 23 Nisan'ı sizlere armağan etti, çünkü Cumhuriyetimizi, ülkemizi ve bugün misafir olduğunuz gibi meclislerimizi sizlere emanet etmek istedi. Onun bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Sizler bugün okul sıralarında oturuyorsunuz, yarın Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin Meclisi gibi yerlerde oturarak ülkemizi yönetecek ve temsil edeceksiniz.' dedi.

'YORULMAYA HAKKIMIZ YOK'

Kent yönetiminde çocukların fikirlerinin kendisi için bir rehber olduğunu ifade eden Akın, Büyükşehir Belediyesinin çocuklar için hayata geçirdiği projelerden bahsetti. Balıkesir'in her noktasında güvenli ve eğlenceli oyun alanlarının sayısını artırdıklarını belirten Akın, çocuklara daha yaşanabilir ve yeşil bir kent sözü verdi. Balıkesir'in çok değerli bir şehir olduğunu aktaran Akın, 'Bu şehir doğasıyla, tarihiyle çok özel bir şehirdir. Büyüdüğünüzde şehrimizin ve ülkemizin yönetiminde yer alacaksınız. Biz de bugünden size söz vererek sizi yarınlara hazırlıyoruz.' dedi. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Akın, bir öğrencinin 'İşinizi yaparken yoruluyor musunuz?' sorusunu şöyle cevaplandırdı: 'Beni yoran hiçbir şey yok. Şehrimize ve sizlere hizmet ederken yorulmaya hakkımız yok. İşinizi severek yaparsanız yorulmazsınız. Şehrimi ve sizleri çok seviyorum.'

Ziyaretin sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Akın, çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.