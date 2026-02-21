Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum bünyesindeki personellerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından cenaze hizmetleri personelinin görevlerini daha sağlıklı, bilinçli ve güçlü bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla 'Psikolojik Sağlamlık Eğitimi' gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Eğitim öncesinde açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, cenaze hizmetleri personelinin vatandaşların en hassas ve zor anlarında görev yaptığını vurgulayarak, yoğun duygusal yük ve stres altında çalıştıklarına dikkat çekti. Bayram, düzenlenen eğitimle stres yönetimi, duygusal dayanıklılık, travma sonrası baş etme yöntemleri, empatik iletişim ve tükenmişlikten korunma gibi konularda personelin yetkinlik kazanmasının amaçlandığını ifade etti.

PSİKOLOG TARAFINDAN EĞİTİM VERİLDİ

Psikolog Yasemin Aslantaş tarafından verilen program kapsamında katılımcılara zorlu çalışma koşullarında psikolojik dengeyi koruyabilme, kriz anlarında sağlıklı karar alabilme ve mesleki motivasyonu sürdürebilme konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim süresince gerçekleştirilen interaktif çalışmalar ve vaka analizleriyle personelin karşılaştığı durumlara yönelik farkındalık düzeylerinin artırılması hedeflendi. Ayrıca ekip içi iletişimin güçlendirilmesi ve kurumsal dayanışmanın artırılması da programın önemli kazanımları arasında yer aldı.