İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının bereketini kentin dört bir yanında paylaşmayı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ramazan orucunun ikinci gününde Kemalpaşa Halilbeyli Mahallesi sakinleriyle sahur yaptı. Başkan Tugay'a programda Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, muhtarlar, meclis üyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti. Ramazan ayının bereketini paylaşmak isteyen 7'den 70'e Halilbeyliler, köy meydanında kurulan sahur sofrasında bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tugay, ramazanın sabır, bereket, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi. Köy meydanında kurulan sofrada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 250 kişilik sahurluk dağıtıldı. Çaylar eşliğinde sahur yapılıp sohbet edildi. Sabah ezanına kısa süre kala ise dualarla niyet edilerek program tamamlandı.