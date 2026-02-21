Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yeşil alanlardan topladığı çelikleri fidan haline dönüştürerek kentin refüj ve kavşaklarında değerlendireceği 25 bin farklı türde gül için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, estetik açıdan refüj ve kavşaklara önemli ölçüde değer katan, kentin iklimine uygun farklı tür ve renklerde güllerin üretimine başladı. Kentin bitki ihtiyacının büyük bölümünü Yenişehir ilçesinde yer alan Fidanlık Şefliğinde karşılayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, gül üretimi için sahaya çıkarak belirlenen alanlarda çelik toplama işlemlerini gerçekleştirdi.

Güller, refüj ve kavşakları süslüyor

Ekipler, sahada topladıkları farklı tür ve renklerdeki gülleri Fidanlık Şefliğinde çeşitli işlemlere tabi tutuyor. Seralarda yetiştirilen güller, ekime hazır hale geldiğinde Bağlar, Yenişehir, Kayapınar ve Sur ilçelerindeki refüj ve kavşaklarda değerlendiriliyor.

Her yıl kendi imkânlarıyla yetiştirdiği Yediveren, Muhammediye ve Meyland türündeki gül üretimini artıran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kent estetiğinde önemli yer tutan bitkilerin bir kısmını da dışarıdan satın alıyor.

Güller şubat-martta toprakla buluşturuluyor

Bu yıl yaklaşık 25 bin gül çeliğini yeşil alanlardan toplayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yapacağı planlama doğrultusunda bir miktar gül çeşidini de dışarıdan satın alacak. Yetiştirilen ve satın alınan güller, şubat ve mart aylarıyla birlikte ekipler tarafından toprakla buluşturulmaya başlandı.

Ağaç, çalı ve çiçek üretimi devam ediyor

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, iki ayrı adreste yer alan Fidanlık Şefliğinde farklı türlerde ağaç, çiçek ve çalı üretimine de devam ediyor.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Mühendisi Hakan Turhan, Büyükşehir Belediyesine ait sorumluluk alanları ile Bağlar Belediyesine ait Gül Bahçesi'nden topladıkları gül çeliklerini üretim tesisinde tavalara alarak köklendirmeye çalıştıklarını söyledi.

'Güller 4-8 haftada kökleniyor'

Sahada ekipler tarafından toplanan gül çeliklerinin 4 ila 8 hafta sonunda köklenmeye başladığını belirten Turhan, bakım işlemleri olan sulama, gübreleme, ilaçlama ve yabani ot temizliğinin ekim ayından kasım ayına kadar devam ettiğini, ardından çeliklerin fidana dönüştüğünü vurguladı.