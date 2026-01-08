Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ve stratejik iş birliğinin önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen törende, Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı takdim edildi. Tören, iki ülkenin millî marşlarının okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Malezya arasındaki bağların hem kadim geçmişe hem de ortak kültür ve değerlere dayandığını belirtti. Erdoğan, 'Bu köklü zeminden güç alarak dayanışmamızı her geçen gün geliştiriyor, iş birliğimizi somut projelerle taçlandırıyoruz' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim'in bölgesel barışa katkılarını da vurgulayarak, 'Kamboçya ve Tayland arasındaki gerginliğin giderilmesinde oynadığı yapıcı rol, iki ülke ilişkilerine değer katıyor. Cumhuriyet Nişanı'nı, dostluğumuzun ve ebedi kardeşliğimizin güçlü sembolü olarak takdim etmekten memnuniyet duyuyorum' ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı İbrahim ise törende yaptığı konuşmada, 'Bu tevcih benim ve Malezya halkı için büyük bir onur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ilişkilerimiz daha da perçinlendi. Tüm barışsever Malezya halkı adına Cumhuriyet Nişanı'nı büyük bir onurla kabul ediyorum' dedi.

Cumhuriyet Nişanı, iki ülke arasındaki stratejik ve kültürel bağların simgesi olarak, dostane ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Erdoğan ve İbrahim, törende ayrıca Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının gerçekleştirildiğini ve kapsamlı iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.