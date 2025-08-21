Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü ve Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü için Türkiye genelinde ve Kosova’da gösteri uçuşları, gemi ziyaretleri, törenler ve bando konserleri düzenleneceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikleri açıkladı.

Türkiye’nin dört bir yanında ve Kosova’da gerçekleştirilecek etkinlikler, zaferlerin coşkusunu yaşatacak.

MALAZGİRT ZAFERİ ETKİNLİKLERİ

Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü için 22 Ağustos’ta Bitlis/Ahlat’ta, 23 Ağustos’ta Muş/Malazgirt’te Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları yapılacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Zafer Haftası kapsamında: 26 Ağustos’ta Afyon’da Solotürk,

27 Ağustos’ta Konya’da Türk Yıldızları, Manisa’da Solotürk,

30 Ağustos’ta Ankara’da Solotürk, Kütahya’da Türk Yıldızları gösteri uçuşları düzenleyecek.

Aynı gün Eskişehir, Manisa, Konya ve Kocaeli’de muharip uçak geçişleri gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri, 24 gemi ile 24 limanı ziyaret edecek.

25-30 Ağustos’ta Afyonkarahisar ve Ankara’da, 27-31 Ağustos’ta Priştine/Kosova’da törenler ve bando konserleri yapılacak.