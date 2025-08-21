Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Suriye harekât alanlarında terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğini, hudutlarda son bir haftada 268 şahsın yakalandığını, 944 kişinin geçişinin engellendiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk aracılığıyla faaliyetlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır içinde ve ötesinde yürüttüğü operasyonlar ile hudut güvenliği çalışmaları detaylı şekilde ele alındı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

TSK, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Son bir haftaki operasyonlarla birlikte Suriye Harekât Alanları’nda, Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

HUDUTLARDA YOĞUN GÜVENLİK

Bu arada Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı güvenlik önlemlerinin alındığı hudutlarda, teknoloji destekli sistemlerle çok katmanlı güvenlik sağlanmasına devam ediliyor.

Son bir haftada, 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 kişi yakalandı, 944 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

2025 yılı başından itibaren yakalanan kişi sayısı 5 bin 113, engellenen kişi sayısı ise 46 bin 881 oldu.