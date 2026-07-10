Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2016 yılında işlenen ve faili meçhul kalan Mehmet Emin Karaalp cinayetinin, yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu aydınlatıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile yürütülen iş birliği kapsamında faili meçhul dosyaların yeniden incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek, 18 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde başından vurularak hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in cinayet dosyasının, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alındığını ifade etti.

DNA VE İLETİŞİM KAYITLARI DELİL OLDU

Soruşturmanın Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi. Olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldığı bildirildi.

Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişinin, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı açıklandı.

'ZAMANIN GEÇMESİ FAİLLERE GÜVENCE SAĞLAMAYACAK'

Adalet Bakanı Gürlek, hiçbir mağdur ailesinin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağını belirterek, geçmişte karanlıkta kalan dosyaların üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı. Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten Ergani ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, Adli Tıp Kurumuna ve JASAT ekiplerine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla yürüttüğümüz güçlü iş birliği ve eşgüdüm sayesinde, hiçbir cinayetin karanlıkta kalmasına müsaade etmiyor; faili meçhul dosyaları yeniden ve çok yönlü olarak inceleyerek aydınlatıyoruz.



Bu çerçevede: — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 10, 2026