Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrencilere, eğitimlerin yanı sıra sosyal bir birey olgusunu taşımaları ve ilgi alanlarını genişletmeleri amacıyla her ay düzenlenen turnuvalarla hem eğleniyor hem de keşfediyorlar.Öğrencileri sosyal anlamda da destekleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin, Kernek Külliyesi’nde düzenlediği Mangala Turnuvası’na yaklaşık 300 öğrenci katılarak, eğlence dolu saatler geçirdiler. Elemelerde 6 öğrenci finallerde başarı elde etti.

ÖĞRENCİLER SOSYALLEŞEREK ÖZGÜVEN KAZANIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere verdiği destekle sadece akademik başarı alanıyla sınırlı kalmayıp aynı zamanda öğrencilerin sosyal bireyler olarak da hayata hazırlanmalarına büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerindeki öğrenciler, derslerine destek almanın yanı sıra ilgi alanlarını yönelik oyunlar oynarken, yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Türk kültürünün binlerce yıllık geçmişine dayanan ve strateji ile zekâyı birleştiren Mangala, gençlerimize kültürel mirası öğretiyor. Analitik düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenen turnuvalara öğrenciler tarafından yoğun katılım sağlanıyor.

Kernek Külliyesi’nde düzenlenen Mangala Turnuvasında finale kalarak, dereceye giren öğrencilere ikramlıkların yanı sıra ödüllerde takdim edildi. Mangala Turnuvasında dereceye giren öğrencilerin isimleri ise şöyle;

7. ve 8. Sınıflarda

1. Gözde Demirel Salköprü

2. ⁠Ferhat Ertunç Kernek

3. ⁠Ceren Aslan Yeşiltepe

5 ve 6. Sınıflarda

1.Hamza Ayaz Kernek

2.Yusuf İcar Melek Baba

3. Taha Yıldız Ramazan Sarıkaya