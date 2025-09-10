Bilecik’te kanola üretimi, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 1.500 dekardan 6.000 dekara çıkarılıyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında kanola üretimi yaygınlaştırılarak hem çiftçilerin gelirinin artırılması hem de tarımsal çeşitliliğin geliştirilmesi hedefleniyor.

TOHUM DAĞITIM PROGRAMI MERKEZ CUMALI’DA GERÇEKLEŞTİ

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kanola Tohumu Dağıtım Programı Merkez Cumalı köyünde gerçekleştirildi. Programa Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

6.000 DEKARA ULAŞACAK

2024 yılında il genelinde yaklaşık 1.500 dekar alanda yapılan kanola üretimi, proje ile birlikte 2025 sezonunda 6.000 dekara çıkarılacak. Tören kapsamında çiftçilere %40 devlet destekli, %60 çiftçi katkılı olmak üzere 370 paket kanola tohumu dağıtıldı.

ÇİFTÇİYE YÜKSEK KAZANÇ SAĞLAYACAK

Dağıtılan tohumlar, sözleşmeli üretim modeline örnek teşkil edecek. Böylece çiftçiler, hasat sonrası ürünlerini daha yüksek fiyatlarla değerlendirme imkânı bulacak. Projenin Merkez, Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde de yaygınlaştırılmasıyla hem üretim miktarının hem de çiftçi gelirlerinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

“Türkiye Yüzyılı – Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje, sadece üretim miktarını artırmakla kalmayıp tarımsal sürdürülebilirliğe stratejik katkı sunuyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin yanında olmaya devam ederek tarımsal çeşitliliği artırmaya yönelik projeleri aralıksız sürdürecek.