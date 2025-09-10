Malatya Büyükşehir Belediyesi vatandaşların ulaşımda yaşadığı sorunları en aza indirmek ve toplu taşımayı cazip hale getirmek için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden MOTAŞ Genel Müdürlüğü, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde kaliteyi artırmak ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 18 metre uzunluğunda, 157 yolcu kapasiteli 10 adet körüklü otobüsün alımını gerçekleştirdi.

Yeni alınan körüklü otobüsler, özellikle yoğun hatlarda hizmet vererek hem bekleme sürelerini azaltacak hem de seferlerde yaşanan yoğunluğu minimize edecek.

Alımı gerçekleştirilen yeni otobüsler engelli erişimine uygun, çevreci ve son teknolojiye sahip olup bu otobüslerle Malatya halkı daha rahat, güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşmuş olacaklar.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin, şehir içi ulaşımda kaliteyi yükseltmek, yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmak adına yatırımlarına ara vermeden devam edeceği bildirildi.