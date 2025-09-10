Bursa İnegöl Belediyesi, şehircilik ilkeleri ve planlı kentleşme anlayışı doğrultusunda kaçak yapılaşmaya karşı yürüttüğü mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.BURSA(İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin kaçak yapıyla mücadele çalışmaları kapsamında 2024 ve 2025 yıllarında toplam 91 binanın yıkımı yapıldı. Kaçak yapıların çoğunluğunun uyarılar sonrası yapı sahipleri tarafından kaldırıldığı görüldü.

İnegöl Belediyesi’nin şehircilik ilkeleri ve planlı kentleşme anlayışı doğrultusunda kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Tespit edilen kaçak yapılarla ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılarak, gerekli yasal süreç uygulanıyor.

Bir yandan bu konuda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturacak adımlar atılarak vatandaşların imar kurallarına uygun şekilde yapılaşmaya gitmelerinin hem bireysel hak kayıplarının önüne geçilmesi hem de sağlıklı bir şehirleşmenin sağlanması açısından önemli olduğuna dikkat çekilirken, öte yandan tüm uyarılara rağmen son 2 yıllık süreçte yıkımı yapılan kaçak yapının sayısı 91 olduğu açıklandı.

2025 YILININ İLK 8 AYINDA 52 KAÇAK YAPI YIKILDI

Mevzuata aykırı yapıların önüne geçilmesi amacıyla denetimler aralıksız devam ederken, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kaçak yapı birimi tarafından 2024 yılında 39 kaçak yapının yıkıldığı duyuruldu. 2025 yılında ise bugüne kadar 52 kaçak yapı yıkımı yapıldı. Bunlardan 12 tanesinin yıkımını İnegöl Belediyesi yaptı, 40 kaçak yapı ise yapı sahibi tarafından kaldırıldı.

YAPI SAHİPLERİ KAÇAK YAPILARI KENDİSİ YIKIYOR

Kaçak yapıyla mücadele çalışmalarında dikkat çeken ayrıntılardan biri de tespit edilerek yıkım için süre verilen yapılan çoğunluğunun yapı sahipleri tarafından yıkılması oldu. İnegöl Belediyesi’nin yaptığı yıkımlarda yıkım maliyetinin vatandaşa yansıtılması nedeniyle kaçak yapısı tespit edilerek kendisine tebliğ yapılan vatandaşlar zaman kaybetmeden bu yapıları ortadan kaldırmayı tercih ediyor.

MİLLİ SERVET HEBA OLMASIN

Öte yandan İnegöl Belediyesi, yıkılan her yapının milli servet olduğuna dikkat çekerek ruhsatlı ve kurallara uygun yapılar üretilmesi çağrısında bulunuldu.