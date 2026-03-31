Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerde çalışan personeller, 'Personel Motivasyon Yemeği' programında bir araya gelerek hem moral depoladı hem de ekip ruhunu güçlendirdi. Bu özel haftanın ilk gününde Antikkapı Restoran'da gerçekleştirilen program, Kütüphane Haftası'na anlamlı bir başlangıç oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphanelerde görev yapan tüm personelin katılımıyla düzenlenen organizasyon, yoğun çalışma temposuna kısa bir mola imkânı sundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda çalışanlar hem dinlenme fırsatı buldu hem de birbirleriyle daha güçlü iletişim kurma imkânı yakaladı. Kurumsal aidiyet duygusunun artırılması hedeflenen etkinlik, personelin motivasyonuna önemli katkı sağladı.

BAŞKAN MURAT YAVUZ'DAN ANLAMLI MESAJLAR

Programın açılış konuşmasını Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz yaptı. Yavuz, kütüphane çalışanlarının sadece düzeni sağlayan görevliler olmadığını, aynı zamanda kütüphaneye gelen vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarına da dokunan önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı. Konuşmasında personellere bol bol kitap okumaları ve güncel yayınları yakından takip etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Yavuz, mesleki gelişimin önemine dikkat çekti.

BAŞARILI PERSONELE ANLAMLI ÖDÜL

Motivasyon yemeği öncesinde anlamlı bir ödül töreni de gerçekleştirildi. Murat Yavuz, kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan görevliye hediye takdim ederek örnek davranışı teşvik etti. Bu jest, programın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

YEMEK VE ETKİNLİKLERLE KEYİFLİ SAATLER

Açılış konuşmasının ardından katılımcılar öğle yemeğinde bir araya geldi. Programın devamında ise Emre Berber tarafından kütüphanecilik temalı interaktif drama etkinliği gerçekleştirildi. Uygulamalı olarak yapılan etkinlikte ekip çalışması, iletişim ve mesleki farkındalık konuları eğlenceli bir şekilde ele alındı. Katılımcıların aktif olarak dahil olduğu drama çalışması ise programa renk kattı.

KÜTÜPHANE HAFTASI'NA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Gerçekleştirilen motivasyon programı ile kütüphane personeli hem sosyal bağlarını güçlendirdi hem de mesleki anlamda yeni kazanımlar elde etti. Gün boyu süren etkinlikler, çalışanların moral ve motivasyonunu artırırken, Kütüphane Haftası'na da güçlü bir başlangıç yapılmasını sağladı.