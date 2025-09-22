Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Semt Konakları ve Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmen başladı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan destekleme ve yetiştirme kurslarında bu yıl 1400 öğrenci eğitim alıyor.

Öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmayı amaçlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle bursluluk ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına hazırlanan öğrenciler için akademik destek sağlamaya devam ediyor.

Alanında uzman eğitim kadrosu eşliğinde yürütülen kurslarda öğrenciler hem akademik anlamda gelişiyor hem de sosyal yönlerini güçlendirme fırsatı buluyor. Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde yalnızca akademik dersler değil, aynı zamanda değerler eğitimi, sosyal faaliyetler ve sportif etkinlikler de planlanarak öğrencilere çok yönlü bir gelişim ortamı sunuluyor. Yoğun ve eğlenceli bir öğretim süreci ile hem sınavlara hazırlık hem de kişisel gelişim hedefleniyor.

VELİLERDEN KURS HİZMETİNE TAM NOT VERDİ

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz kurslardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren veliler, aldıkları hizmetin mutluluğunu yaşadılar.

Torunlarını kursa getirdiğini söyleyen Miyase Yıldırım, “Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Bugün torunlarımı getirdim, derse girecekler. Allah Belediyemizden razı olsun” dedi. Velilerden Suat Beyter, Ümran Ceylan, Ergün Akdeniz, Mehmet Can Yücel ve Özlem Çelik ise Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklarına sağlanan ücretsiz kurs eğitiminden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür ettiler.