Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya merkez 3.etap ticaret, ofis inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işini yerinde inceledi.

MALATYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Malatya'nın yeniden imar ve inşa faaliyetleri kapsamında eski hal binasının bulunduğu alanda prestij proje olarak yapılan otel, ofis ve ticari ünitelerin inşaatları yükseliyor.

348 dükkan, 384 ofis, 1200 araçlık otopark, 3 blok otel, 8 blok ticaret+ofis, 4 blok ticaret merkezinden oluşan projenin inşaatını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Burası Malatya'nın en prestijli bölgesi olacak. Çok güzel bir alan, Malatya'nın en gözde yeri olacağını söyleyebilirim. Otel, dükkan ve ofislerle birlikte 1200 araçlık otopark yapılacak' dedi.

Rezerv alanlarda da çalışmaların devam ettiğini aktaran Başkan Er, 'TOKİ ile görüştük. Malatya genelinde şantiyelerin olduğu yerlerde 20'ye yakın taziye evi yapılıyor. Her rezerv alanında bir taziye evi inşa ediliyor. Bazı yerlere de kültür merkezi yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Başkan Sami Er, Malatya'da depremin yaralarının sarıldığını kaydederek, 'Kalıcı ev ve iş yerleri bitecek, final aşamasındayız. 2026 yılında çalışmaların tamamlanması ile birlikte peyzaj düzenlemeleri ile yol çalışmaları yapacağız. Malatya zaten güzel bir şehir daha da güzel olacak. Göreve ilk geldiğimizde Malatya çok gerideydi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Sayın Valimiz ve bütün paydaşlarla iyi bir uyum yakaladık. Şu an bütün şehirlerin açık ara önündeyiz. Cumhurbaşkanımız kaynak kısıtlaması yapmadı. Günde 2-3 proje ihale edildi. Bütün projeleri adım adım takip ettim. Hızlıyız daha da hızlanacağız. Yıl sonu itibariyle yüzde 80-90'ı bitecek' diye konuştu.

Malatya'da konut ve iş yerlerinin yapılmasıyla birlikte kiraların düşeceğini ifade eden Başkan Er, 'Malatya bambaşka bir aşamada olacak' dedi.