Kızılay Maden Suyu, 100. yaşını Afyonkarahisar'da düzenlenen özel bir programla kutladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, nesilden nesile aktarılan iyilik ve sağlık hikâyesinin yanı sıra Kızılay İçecek'in yeni kaynağı ve genişleyen ürün portföyüyle şekillenen ikinci yüzyıl hedefleri paylaşıldı.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Atatürk'ün Kızılay'a bıraktığı bu miras, bir asır sonra bugün büyüyerek sürüyor. Kızılay Maden Suyu, 100. yaşını Afyonkarahisar'da düzenlenen özel bir programla kutladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, 1926'da başlayan yolculuktan ikinci yüzyıl hedeflerine uzanan yeni dönem anlatıldı.

Kızılay İçecek; Afyonkarahisar ve Erzincan'daki maden suyu tesisleri, Adana'daki içecek üretim tesisi ve Kocaeli'ndeki Kızılay Su tesisi olmak üzere dört tesiste üretim yaparken maden suyundan içme suyuna, fonksiyonel içeceklerden gazoz, soğuk çay ve limonataya kadar farklı kategorilerde 29 ürünü tüketiciyle buluşturan Kızılay İçecek, yılda yaklaşık 2 milyar şişeye ulaşan üretimi ve 26 ülkeye yayılan ihracatıyla büyümesini sürdürüyor.

İKİNCİ YÜZYILIN YENİ KAYNAĞI: KIZILAY MİNERA

Kızılay İçecek, ikinci yüzyıla yalnızca yeni ürünlerle değil, yeni bir kaynakla giriyor.

Afyonkarahisar'dan çıkan Kızılay Minera, daha hafif içim profiliyle premium segmentte konumlanıyor. Doğal mineral yapısını koruyan Kızılay Minera, evden restorana, otelden kafeye uzanan kullanım alanlarıyla maden suyu kategorisinde yeni bir tüketim deneyimi sunmayı hedefliyor. Kızılay İçecek, yeni kaynağıyla birlikte hem üretim kapasitesini hem de ürün portföyünün segment genişliğini büyütürken, 100 yıllık kalite birikimini geleceğin tüketici beklentileriyle buluşturacak.

'KIZILAY MADEN SUYU ÜRETİMİ İYİLİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR'

Kızılay Maden Suyu'nun 100. yıl buluşmasında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay'ın iyilik misyonuna dikkat çekti.

Kızılay Maden Suyu'nun köklü bir markanın ötesinde, iyiliğe dönüşen üretimin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Prof. Dr. Yılmaz, 'Kızılay, 158 yıldır milletimizin dayanışma gücüyle ayakta duran büyük bir iyilik hareketi. Bugün dünyada insani ihtiyaçlar her yıl artıyor. Buna karşılık insani yardıma ayrılan kaynaklar aynı hızda artmıyor. İşte tam bu noktada, 100 yıl önce burada, Afyonkarahisar'da alınan kararın ne kadar ileri görüşlü olduğunu daha iyi anlıyoruz. Kızılay Maden Suyu, bu anlayışın ilk ve en köklü örneği. Bir şişe maden suyu, bir aşevinde verilen sıcak yemeğe, afet bölgesinde ihtiyaç sahibine ulaşan yardıma, sınırlarımızın ötesinde uzanan bir yardım eline dönüşüyor' diye konuştu.