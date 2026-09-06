Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, eşsiz lezzet dünyasını aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu altı isimle bir araya getirdi. 52 Lezzet Noktası'nın bulunduğu Çanakkale'de, işletme sahipleri ve ustalarla bir araya gelen isimler, kuşaktan kuşağa aktarılan özel lezzetleri bizzat dinledi.

ÇANAKKALE (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Michelin yıldızlı şeflerin de aralarında bulunduğu isimler kentin öne çıkan lezzet duraklarını gezdi. Festivalde Çanakkale'nin deniz ürünlerinden peynir helvasına, zeytinyağından yöresel tatlara uzanan zengin mutfak kültürü tanıtıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) yürütücülüğündeki 'Lezzet Noktası' projesi çerçevesinde Çanakkale'ye gelen gastronomi dünyasının tanınmış isimleri, şehirdeki 52 lezzet noktasını ziyaret ederek yerel işletmeler ve ustalarla bir araya geldi.

Festivalin gastronomi programına Michelin yıldızlı şef Maksut Aşkar ev sahipliği yaparken, Emre Şen, Celal Gürkan Yılmaz, gastronomi yazarı Müge Akgün, yemek kültürü tarihçisi Prof. Dr. Özge Samancı ve içerik üreticisi Oğuz Yenihayat da etkinlikte yer aldı.

ŞEFLERDEN ÇANAKKALE İÇİN LEZZET ÖNERİLERİ

Programda konuşan şefler, kente gelenlerin özellikle yerel ürünleri tatması gerektiğini vurguladı. Maksut Aşkar, Çanakkale'ye gelenlere mevsiminde bulunan tüm lezzetleri deneme çağrısında bulunurken, Emre Şen ise ilk kez gelenlerin fırınlanmış peynir helvası, sardalya turşusu ve karabiga karidesini mutlaka tatmasını önerdi. Şefler, Çanakkale mutfağında ürünün doğal tadını korumanın ve zeytinyağının önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

YEREL İŞLETMELERDEN KÜLTÜREL MUTFAK MİRASI

Etkinlik kapsamında konuşan Çanakkale'deki işletme sahipleri de kentin simge tatlarına dikkat çekti. Cevahir Lokanta işletmecisi Ömür Aykut, Çanakkale'ye gelenlerin omaç çorbası, tumbi, keşkek ve peynir helvası tatması gerektiğini belirtti. Yalova Restoran'ın 3. kuşak işletmecisi Ertuğrul Sürgit ise Çanakkale mutfağını 'göç mutfağı' olarak tanımlayarak, Ezine peyniri, sardalya, Bayramiç beyazı, Umurbey kirazı, Umurbey şeftalisi ve peynir helvası gibi coğrafi işaretli ve yerel ürünlerin önemine dikkat çekti.

Babalık Tekin Helvacısı İşletme Müdürü Murat Güven de peynir helvasının 1912'den bu yana kuşaklar boyunca yaşatılan bir lezzet olduğunu anlattı.

İYİ ZEYTİNYAĞI NASIL ANLAŞILIR?

Programda zeytinyağı uzmanı Ayşenur Tokmak Beycan, kaliteli zeytinyağının aroma, koku, tat ve genizde bıraktığı yakıcılıkla anlaşılabileceğini söyledi. Beycan, özellikle erken hasat ve soğuk sıkım zeytinyağlarının lezzet ve kalite açısından öne çıktığını ifade etti.

ÇANAKKALE'NİN MUTFAK ROTASI ÖNE ÇIKIYOR

'Lezzet Noktası' kapsamında belirlenen 52 adres, Çanakkale'nin deniz ürünlerinden zeytinyağlılarına, geleneksel yemeklerinden tatlılarına uzanan mutfak kültürünü ziyaretçilere sunuyor. Festivalle birlikte Çanakkale'nin gastronomi turizmi açısından da dikkat çektiği belirtilirken, yerel lezzetlerin daha geniş kitlelerle buluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.