Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in eşi Sevgi Er, konser etkinliğinin sonunda koro şefi İlknur Çakmak Yazıcıoğlu'na çiçek takdim etti.

'Kutlu Nağmeler' adlı konserde sevilen ilahiler ve özgün eserler seslendirildi. Gönülleri mest eden konser, dinleyicilerin takdirini kazandı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca Ramazan-Şerif dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor. 1 ay boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında MABESEM Çocuk Korosu konseri gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2026 Ramazan Etkinlikleri kapsamında MABESEM Çocuk Korosu konser verdi. Sevilen eserlerin seslendirildiği konser, büyük beğeni topladı.

