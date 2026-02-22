Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırmak ve atıklardan sanata yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla bilgilendirme ve atölye çalışmaları gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Toplumun her kesiminde çevre bilincini güçlendirmeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, belirlenen aylık sıfır atık temaları çerçevesinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının günlük hayata entegre edilmesi için kapsamlı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Öğrencilerden öğretmenlere, kamu kurumlarından özel sektör ve işletmelere kadar geniş bir kitleye ulaşan bu çalışmalarla toplumda kalıcı çevre bilinci oluşturulması ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ŞUBAT AYI TEMASI: ELEKTRİK, ELEKTRONİK VE METAL ATIK

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Şubat ayı teması olan 'Elektrik, Elektronik ve Metal Atık' atölyesinde İzmit Fevzi Çakmak İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Alev Alatlı Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, 'Alp Yahya Dede'den Sıfır Atık Öğreniyor' kitabını okuyarak sıfır atık yaklaşımı hakkında bilgilendirildi. Öğrencilere geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanması, doğru biriktirme ekipmanlarıyla biriktirilmesi, bu atıkların geri kazanım ve geri dönüşüm tesislerine gönderilerek döngüsel ekonomiye kazandırılması konuları aktarıldı.

ATIKTAN SANATA ATÖLYESİ İLE EĞİTİM DESTEKLENİYOR

Bunun yanı sıra öğrencilere, elektrikli ve elektronik atıkların hem tehlikeli hem de değerli maddeler içerdiği, çevreye zarar vermeden yönetilmesi gerektiği, cihazların ömrünü tamamlamadan atılmaması, mümkünse tamir edilerek tekrar kullanılması veya kullanılamayanların sıfır atık noktalarına ve atık işleme tesislerine gönderilmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca 'Elektrik, Elektronik ve Metal Atık' teması kapsamında elektronik atık parçaları, devreler, klavye parçaları, kablolar ve atık piller kullanılarak öğrencilerin yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini ortaya koydukları tablolar hazırlanarak 'Atıktan Sanata Atölyesi' gerçekleştirildi.