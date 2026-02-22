Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanata verdiği önemi şehir sınırlarının ötesine taşıyor. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Şehir Tiyatroları, kentte olduğu gibi şehirlerarası sahnelerde de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da sahnelenen 'Sinan' adlı oyun izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kent genelinde olduğu gibi şehir dışında da sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Başakşehir'de bulunan Bahçeşehir Kültür Merkezi sahnesinde perde açan oyun, İstanbul izleyicisinden yoğun ilgi gördü. Salonun tamamen dolduğu gecede izleyicilerin dikkati sahneden bir an olsun ayrılmadı. Finalde ise oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Osmanlı'nın mimarlık dehası Mimar Sinan'ın hayatına ve eserlerine ışık tutan oyun, güçlü oyunculuk performansları ve etkileyici sahne tasarımıyla büyük beğeni topladı. Tarihsel ve kültürel değerleri sahne estetiğiyle harmanlayan yapım, hem düşündüren hem de duygulandıran anlatımıyla izleyicilerden tam not aldı.

Oyunu izleyenler arasında tiyatro ve televizyon dünyasının yakından tanıdığı isimler de vardı. Başarılı oyuncular Barış Falay ve Mehmet Bozdoğan da oyunu takip eden sanatçılar arasındaydı. Gösterim sonrası oyuncuları tebrik eden sanatçılar, eserin hem içerik hem de sahneleme açısından son derece başarılı olduğunu ifade etti.

ŞEHİRLERARASI SANAT KÖPRÜSÜ KURULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, gerçekleştirdiği turne programlarıyla kentin kültür ve sanat birikimini Türkiye'nin farklı şehirlerine taşımayı sürdürüyor. 'Sinan' oyunu ile İstanbul'da da sahne alan ekip, Kocaeli'nin kültürel vizyonunu geniş kitlelerle buluşturarak şehirler arasında güçlü bir sanat köprüsü kurdu.