Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetlerini Anamur'da tek çatı altında topladı.

MERSİN (İGFA) - Anamur'da Koordinasyon Merkezi aracılığıyla tek noktada birleşen hizmetlere erişim kolaylaşırken, vatandaşlar da tüm işlemlerini yetkin personel sayesinde hızlı bir biçimde gerçekleştirebiliyor.

Atıl durumda olan ve Büyükşehir tarafından yeni haline getirilen hizmet binası farklı bölümleri ile vatandaşların hizmetlerden daha rahat ve hızlı bir şekilde yararlanabilmesini sağlıyor.

Bünyesinde barındırdığı farklı birimler ile Anamur merkezinde bulunan Koordinasyon Merkezi, çevre ilçeler olan Bozyazı, Gülnar ve Aydıncık için de hizmet veriyor.

Büyükşehir'in hizmetleri Anamur'da tek çatı altında toplandı

Anamur'un çeşitli noktalarında bulunan hizmetleri aynı merkez binasında birleştirerek tek çözüm merkezi haline getiren Büyükşehir, yatırımlarını vatandaşların rahatını sağlayacak yönde şekillendiriyor.

Anamur'un merkezinde bulunan koordinasyon binası modern yapısıyla yurttaşların beğenisini toplarken, geniş ve ferah içyapısıyla da dikkat çekiyor.

3 kısımdan oluşan binanın bodrum katında birçok hizmetin depo işlevi gören bölümleri ve Kedi Kısırlaştırma Merkezi bulunurken, zemin katta ise MESKİ ile ilgili işlemler gerçekleştiriliyor.

Zemin katta aynı zamanda MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi ile Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi bulunuyor. 15 derslikten oluşan kurs merkezinde çeşitli kademelerdeki öğrenciler eğitim görürken, bir yandan da danışmanlık hizmetleri için psikolog görüşmelerini MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi'nde yapabiliyor.

Binanın son katında ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü (AYKOME), Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı birimleri ile Sosyal Hizmetler bölümleri bulunuyor.

Düzenli ve ferah yapısıyla vatandaşlarda memnuniyet yaratan Anamur Koordinasyon Merkezi, hizmete girdiği günden bu yana vatandaşların işlemleri için uğrak noktası oldu.