Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Ramazan ayında da sosyal belediyecilik uygulamalarını geniş kapsamlı bir destek programıyla sürdürüyor. Gıda kolisinden sıcak yemeğe, öğrencilere yönelik beslenme paketine uzanan çalışmalar, ilçede yüzlerce haneye doğrudan ulaşıyor.

ANTALYA (İGFA) - Ramazan ayı boyunca Turunç Masa'ya başvuran ve sosyal incelemesi tamamlanan aileler için bir aylık temel ihtiyaçları kapsayan 2 bin adet gıda kolisi hazırlandı.

Kolilerde kuru fasulye, kırmızı mercimek, pirinç, bulgur, makarna, arpa şehriye, ayçiçek yağı, salça, un, tuz, toz şeker ve çay yer alıyor.

Belediye, gıda kolilerinin yanı sıra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek desteğini de sürdürüyor.

Müdürlüğe bağlı aşevi ekipleri, ilçede her gün 420 haneye kapı kapı sıcak yemek ulaştırıyor. Ayrıca 270 ihtiyaç sahibi kent sakini, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan belediye aşevinde her gün sıcak yemeğe erişebiliyor.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik bir öğünlük sağlıklı ve dengeli beslenme paketi sunan 'Okul Menüsü' uygulaması da devam ediyor. Aralık 2022'de başlatılan çalışma kapsamında 318 haneye okul menüsü ulaştırılıyor.