Maltepe Belediyesi, çocukları kent yönetim süreçlerine dahil eden örnek bir çalışmaya daha imza attı. Avrupa Birliği destekli 'Gelin Yakından Bakalım! Yaşadığım Yer' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar, yaşadıkları mahalleleri gözlemleyerek ihtiyaç ve eksikleri belirledi; ardından bir şehir plancısı bakışıyla çözüm önerileri geliştirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Belediyenin katılımcı ve kapsayıcı hizmet anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen projede çocuklar, güvenli oyun alanlarından yeşil alan ihtiyacına, sosyal yaşam alanlarından ulaşım düzenlemelerine kadar pek çok başlıkta kendi gözlerinden değerlendirme yaptı.

Hazırladıkları tasarımları resimlerle somutlaştıran çocuklar, hayallerindeki Maltepe'yi ortaya koydu.

Çalışmalar, Maltepeliler ve belediye yetkililerinden oluşan değerlendirme meclisine sunuldu. Soru-cevap formatında gerçekleşen sunumlarda çocuklar, önerilerini doğrudan karar alıcılara aktararak yerel yönetime aktif katılım deneyimi yaşadı.

İnformel Eğitim ile Çocuk İstanbul sosyal girişim kuruluşu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, hem yoğun ilgi gördü hem de Maltepe Belediyesi'nin çocuk odaklı, vizyoner ve sürdürülebilir şehircilik hizmetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Proje, geleceğin bilinçli kent sakinlerini yetiştirmeyi hedefleyen güçlü bir yerel yönetim modeli olarak dikkat çekti.

KÜÇÜK ŞEHİR PLANCILARINDAN 'YEŞİL ALAN' VURGUSU

Yaptıkları çalışmaları sunan Maltepeli küçük şehir plancıları, özellikle mahallelerdeki yeşil alanların artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Parkların büyütülmesi, yeni ağaçlandırma alanları oluşturulması ve daha fazla oyun bahçesi yapılması yönünde öneriler geliştiren çocuklar, yaşadıkları çevrenin daha huzurlu ve sağlıklı bir yapıya kavuşması için tasarımlar hazırladı.

Çocukların çözüm odaklı sunumları, halk meclisinden büyük beğeni topladı.

İRLANDA İLE GÖNÜL KÖPRÜSÜ KURULDU

AB projesi kapsamında İrlanda'nın Cork kentindeki çocuklarla ortak çalışma yürüten Maltepeli öğrenciler, uluslararası bir deneyim de yaşadı.

İki ülke arasında kurulan proje ortaklığı sayesinde çocuklar, şehircilik fikirlerini paylaşarak kültürler arası bir bağ oluşturdu. Sunumların sonunda Maltepe'den Cork'a selam gönderilirken, küçük şehir plancıları arasında anlamlı bir gönül köprüsü kuruldu.