Bursa Kent Konseyi, çocuklara eğlenceli ve interaktif bir tiyatro deneyimi yaşattı. Sahne Sanatları Çalışma Grubu tarafından Merinos Müze Galeri Alanı'nda sahnelenen 'Kayıp Şapka Macerası' adlı oyun, minik izleyiciler ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Bir kralın en sevdiği uyku şapkasının kaybolmasıyla sarayda herkes koşuşturmaya başlar. Krallıkta büyük bir panik yaşanır.

Aşçı tencerelerin içine bakar, bahçıvan çiçeklerin arasında arar. Ama şapka hala yoktur. Bu gizemi çözmek için çocuklar da sahnedeki kahramanlara yardım ederek ipuçlarını arayarak oyunun bir parçası oldu.





Bol kahkahalı, bilmeceli ve sürprizlerle dolu yapım, çocukların hem eğlenmesini sağladı hem de sosyal gelişimlerine katkı sundu. Minik izleyicilere interaktif ve eğlenceli bir tiyatro deneyimi sunan oyunun sonunda, oyuncular uzun süre alkışlandı.





Yazar ve Yönetmenliğini İlhan İnan'ın üstlendiği oyunun kostüm ve dekor tasarımı Ferah Küçükkaraca imzası taşırken, oyuncu kadrosunda Deniz Canitez, Aylin Saka ve Murat Emrah yer aldı.