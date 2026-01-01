Malatya Büyükşehir Belediyesi il genelinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

MALATYA (İGFA) - Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya merkezde de kaldırımlarda temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama, solüsyonlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yoğun çalışmaları ile Akçadağ'da 54, Arapgir'de 10, Arguvan'da 3, Darende'de 15, Doğanşehir'de 4, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 6, Kale'de 10, Kuluncak'da 7, Pütürge'de 17, Yazıhan'da 13, Yeşilyurt'ta 12 (Kırsal) olmak üzere toplam 155 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Özellikle kar yağışının devam etmesi ve rakımı yüksek kesimlerde tipi'nin olması nedeniyle açılan yollar tekrar kapanmakta ve ekipler kar yağışının ve tipi'nin kapattığı yolları tekrar açmakta.

HASTA VATANDAŞLAR SAĞLIK EKİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Arapgir İlçesi Boğazlı Mahallesinde nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 74 yaşındaki Ali Gül rahatsızlığı artınca ekiplere haber verildi. Boğazlı Mahalle yolu ekipler tarafından açılarak hasta Büyükşehir Belediyesi aracı ile sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Pütürge ilçesi Örencik mahallesinde hastaneye hasta götüren ve yolda kalan minibüsün yardımına Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Yol açılarak hastanın hastaneye ulaşması sağlandı.