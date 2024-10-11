Malatya Büyükşehir Belediyesi, ‘İklime Uyum Geleceğe Yatırım’ başlığı altında düzenlediği ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı’ kapsamında ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı' ikinci gününde yapılan Bölge Çalıştay’ı ile tamamlandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın iklim değişikliği eylem planı hazırlanması çerçevesinde 10 Ekim 2024 Perşembe günü başlayan ve iki gün süren Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayını gerçekleştirdi.

‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı’ Avrupa Birliği ve Türkiye İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı çerçevesinde ‘Malatya Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Bilinç ve Farkındalık Artırma Projesi ile İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planının Hazırlanması Projesi’ kapsamında Malatya’nın İklim Değişikliği Eylem Planı Projesi tedbirleri alınıyor.

‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı 2. Bölge Çalıştay’ına Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Salih Uzun, Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürleri ve 13 ilçe belediyelerinde temsilciler ile kurum ve kuruluş temsilcileri katılım sağladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı’ 2. Bölge Çalıştay’ında sunum yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sınağ, ‘Metin Uygulaması ile Risk ve Kırılganlık Analizi, Güçlü-Zayıf Yönler-Fırsatlar-Tehditler (GZFT) Analizi, Eylem Plan Belirlemesi konularında bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Sınağ, Türkiye’de yerel yönetim veya belediyeler tarafından iklim değişikliği konusunda birçok eylem planı hazırlandığını ve bu hazırlıklara devam eden belediyelerin de olduğunu belirterek, “Yapılan bu tür çalıştaylara katılım sağlayanlar arasında değişen yüzler ne kadar çok olursa bu çalışmalar da o kadar faydalı olur. Depremler belki sadece yaşanan bölgeyi etkiler. Tabi ki birçok canımızı kaybetmemize neden olur. Fakat iklim değişikliği dünyanın tamamını etkiler. Önümüzdeki elli yılda dünyanın karşı karşıya olduğu on temel sorun bulunuyor. Bunlar çevre, su, gıda, enerji, yoksulluk, terörizm, salgın hastalıklar, eğitim, demokrasi ve nüfus artışıdır. Yani bunların hepsi birbiriyle çok ilişkili konular. Uyum ve azaltım eylem planları uygulanmalı. Bunları yerel yönetimlerimiz hazırlıyor, bakanlığımıza sunuyor. Dolayısıyla iklim değişikliği noktasında herkesin daha önemli hareket etmesi gerekiyor” dedi.

Çalıştay’ın sonunda katılımcılarında yer aldığı Eylem Planı Belirlenmesi gerçekleştirildi. Daha sonra ‘Malatya İklim Değişikliği Eylem Planı 2. Bölge Çalıştay’ında sunum yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sınağ, katılımcılardan gelen çalıştaya dair soruları cevapladı.