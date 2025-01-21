Malatya Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik mesleki eğitim ve kişisel gelişim projelerine bir yenisini daha ekleyerek, Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde gerçekleştirilen Maniküristlik ve Protez Tırnak Kursu ile büyük bir ilgi topluyor.MALATYA (İGFA) - Kadınların güzellik ve bakım sektöründe profesyonel bilgi ve beceriler kazanmasını hedefleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, kadınların mesleki yeterliliklerini artırma fırsatı sunuyor. Güzellik uzmanlığı alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursta katılımcılara, manikür ve protez tırnak uygulamasının inceliklerini öğretilerek, uygulamalı çalışmalarla pratik deneyim kazanması da sağlanıyor. Özellikle güzellik sektörüne ilgi duyan kadınlar için düzenlenen ve ücretsiz olarak sunulan Manikürist ve Protez Tırnak kursu, profesyonel bir meslek edinmek ve bu alanda kariyer yapmak isteyenlere önemli bir kapı aralıyor.

“HEDEFİM İLERİDE KENDİME SALON AÇMAK”

Kernek Vahap Küçük Külliyesi’nde gerçekleştirilen Maniküristlik ve Protez Tırnak Kursu’na katılan kursiyer Yeliz Küçlü, mesleklerine yönelik her türlü bilginin kendilerine öğretildiğini söyledi. Küçlü, “Yaklaşık iki aydan beri kursa geliyorum. Maddi durumum yeterli olursa hedefim ileride kendime salon açmak. Bu kursta kuru manikür, ıslak manikür, yeni nesil jel tırnak ve protez tırnak yapmayı öğreniyoruz. Evde boş zaman geçirmektense kendimizi kursta geliştirmek bizim için artı avantaj oldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.

“SEKTÖR ÇOK GELİŞTİ”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik bu tarz kursları açmasına çok sevindiğini ifade eden kursiyer Burçak Çinkılıç, “Yeni başladım kursa. Kendimi bu alanda geliştirmek istiyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin böyle bir kurs açtığını duyunca gerçekten çok sevindim ve hemen katılım sağlamak istedim. Bu sektör çok gelişti. Kursu bize sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

“KURSUMUZ 3 AYLIK PERİYOTLARLA YENİLENMEKTEDİR”

Manikürist ve Protez Tırnak Kursu hakkında bilgiler veren kurs öğretmeni ve Güzellik Uzmanı Ezgihan Çına Altıngöz ise, “ kursumuz 3 aylık periyotlarla yenilenmektedir. Kursiyerlerimiz bu zaman diliminde uzmanlık sertifikası alabiliyorlar. Sektöre yeni adım atmış oluyorlar. Bu sertifikayla birlikte hem iş yerlerinde hem de kendileri güzel işler çıkarabiliyorlar. Bu imkanı bize sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz” dedi.