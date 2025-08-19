Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantılarının ikinci birleşiminde evlenecek çiftleri sevindirecek bir karara imza attı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantılarının ikinci birleşimini 19 Ağustos Salı günü saat 14.00’te Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan başkanlığında gerçekleştirdi. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.

DOĞANYOL’A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan, Doğanyol ilçesinde meydana gelen yangından dolayı Doğanyol halkına geçmiş olsun dileklerini dile getirerek, yangınların bir daha yaşanmaması hususunda temennide bulundu.

Başkan Ayhan ayrıca Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekibine de Doğanyol ilçesindeki yangına müdahalede verdikleri emekten ötürü teşekkür etti.

NİKÂH ÜCRETLERİNDE YILSONUNA KADAR İNDİRİM

2025 yılının ülke genelinde “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde sunulan resmi nikâh hizmetleri ücret tarifesinde yılsonuna kadar geçerli olmak üzere ciddi bir indirim yapıldı.

Mecliste alınan karara göre, daha önce 550 TL olan resmi nikâh hizmeti bedeli, 250 TL’ye düşürüldü. Bu düzenleme ile hem aile kurmak isteyen çiftlere ekonomik kolaylık sağlanması hem de toplumsal birlikteliğin teşvik edilmesi hedefleniyor.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri de mecliste görüşülerek karara bağlandı. Bazı gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi.

EYLÜL AYI TOPLANTISI 10 EYLÜL’DE

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısının 10 Eylül Çarşamba günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.