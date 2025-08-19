Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya üzerinden videolu bir açıklama yaparak Bursalılara seslendi. Bozbey, sosyal medyada yayılan iddialara kulak asmadığını belirterek, tek odaklarının Bursa’ya hizmet olduğunu vurguladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti'ye geçeceği yönünde hakkında çıkan iddialarla ilgili videolu açıklamayla yanıt verdi.

Başkan Bozbey, şehirde değer katan projeleri hayata geçirdiklerini ve bu hizmetleri katılımcı, şeffaf bir şekilde, kimseyi ötekileştirmeden sunduklarını ifade etti.

“Daha büyük projelere devam ediyoruz" diyen Başkan Bozbey, "Bursa, 1,5 yıl önce bize güvendi ve taleplerini yerine getirme emanetini verdi. Bu emaneti Bursalıların istediği gibi sürdürüyoruz” dedi.

Şeffaf, adil ve kapsayıcı bir yaklaşımla sorunları çözmeye devam edeceklerini belirten Başkan Bozbey, Bursalıların kendisini iyi tanıdığını, kişiliğini ve kimliğini bildiğini vurgulayarak, “Bursa kentleşti, bütünleşti. Bu birleşmeyi kimse bozamaz. Bursalıları seviyoruz” diye konuştu.

Açıklamasında, işlerine odaklanarak proje üretmeye devam edeceklerini, boş iddialarla uğraşmayacaklarını da sözlerine ekledi.

https://youtu.be/EYOBtqJZk5w