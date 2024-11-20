6 Şubat'ta KAhramanmaraş merkezli depremde hasar alan Sümer Ortaokulunun yıkılmasının akabinde Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever İş İnsanı Rıdvan Mertöz iş birliğinde 24 derslikli Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu’nun temel atma töreni büyük bir katılımla gerçekleşti.MALATYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, hayırsever Rıdvan Mertöz tarafından yaptırılacak 24 derslikli Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu'nun temeli törenle atıldı.Temel atma törenine Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hayırsever İş İnsanı Rıdvan Mertöz ve Eşi Elif Sevinç Mertöz, Battalgazi İlçe Kaymakamı Erkan Savar, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Kutsal Baytak, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Tolunay Başeren, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Müftüsü Ramazan Dolu, Emniyet Müdürü Arif Çankal, MİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Akdaş, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Er, "Hedefimiz Malatya’yı Eğitimde Türkiye’nin En İyi Şehirleri Arasına Sokmaktır"

Temel atma programında konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, temeli atılan okulun sadece bir bina olmadığını, Malatya'nıın yeniden doğuşunun bir sembolü olduğunu belirterek, “Bugün burada hep birlikte umudun temelini atıyoruz. Depremin acı izlerini silmek ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmak için bir araya geldik. Bu okulun yapımında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.

Rıdvan Mertöz ağabeyimize, kıymetli eşi Elif Sevinç Mertöz hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Bu fedakârlığı gelecek nesillere olan inancın en güzel örneği. Rıdvan Mertöz ağabeyimiz tarafından yapılacak olan üçüncü okulun temelini atıyoruz. Bütün iş insanlarımızda da bu hususta fedakârlıklar bekliyoruz. Okulumuz sadece derslikleriyle değil aynı zamanda modern laboratuvarları, zengin kütüphanesi ve spor salonu ile öğrencilerimize çağdaş bir eğitim ortamı sunacak. Çocuklarımız burada sadece ders çalışmayacak aynı zamanda yeteneklerini keşfedecek ve hayallerine ulaşmak için gerekli donanıma sahip olacaklar. Bu okul aynı zamanda bir sosyal merkez olacak. Semtimize canlılık getirecek kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde eğitim yatırımlarımıza devam edeceğiz. Semt konaklarımızda ve Kernek Külliyemizde binlerce öğrencimize ücretsiz eğitim veriyoruz. Hedefimiz Malatya’yı eğitimde Türkiye’nin en iyi şehirleri arasına sokmaktır.

Malatyalı iş insanlarımız ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz deprem bölgesine hiçbir kısıtlama yapmamaktadır. Tasarruf tedbirlere rağmen deprem bölgesinin yaralarının sarılmasında hiçbir kısıtlama yapılmamakta. Deprem bölgelerine kaynak aktarmaya devam ediyorlar. Bizlerde burada tüm gayretlerimizle bu kaynakların biran önce Malatya’mıza aktarılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sayın valimizle birlikte bir sinerji oluştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın Malatya’ya olan ilgi ve alakaları bizi daha çok motive ediyor. İş insanlarımızın, MİAD’ın Malatya’mıza çok büyük katkıları var. Bu duyarlılıklarından dolayı bütün iş insanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yavuz, "Eğitimi İnsan Davranışlarındaki Olumlu Değişiklikler Olarak Tanımlıyoruz"

Eğitimin önemine değinen Malatya Valisi Seddar Yavuz konuşmasında, “Malatyalı kardeşlerimizin, Malatyalı işadamlarımızın Malatya’ya göstermiş olduğu ilgi her türlü takdirin üzerinde. Hele hele yatırımlar eğitim ile ilgili olunca çok daha değerli ve kıymetli hale geliyor. Tarihimize baktığımızda sanayi devrimini ıskalayan aziz milletimizin ne tür acılarla yüzleştiğini hepimiz biliyoruz. Neredeyse üç kıtada hâkimiyet kuran ecdadımız, Anadolu’ya sıkıştık. Balkanlarda büyük acılar ve katliamlar yaşadık. Dahası Anadolu işgal oldu. Kurtuluş Savaş’ımızın eşsiz komutanı Türkiye Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yeni ve hür bağımsız bir devlet kurmak için büyük bedeller ödedik. İşte cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte temel paradigmamız muasır medeniyet seviyesine ulaşmak, hatta onu geçmek. Ne demek bu cümle? Bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğunda rakiplerimizle yarışmaktır.

Her hür ve bağımsız yaşmak istiyorsanız, milletimizi refah içerisinde yaşatmak istiyorsanız, tek yolumuz bilim, sanayi ve teknoloji yolculuğunda rakiplerimizin gerisinde kalmamaktır. Buna sahip olurken erdemli davranışları, iyiliği çoğaltmayı, gücümüzü insanların huzur ve mutluluğu için kullanmayı da aklımızdan çıkarmamalıyız. Eğitim sadece bilgi değildir, yaşamaktır. Biz eğitimi insan davranışlarındaki olumlu değişiklik olarak tanımlıyoruz. Sadece bilen değil, yaşayan insanlar olarak da eğitimi önceliyoruz. Bu nedenle eğitim ya da öğretim tek başına yeterli olsaydı bugün dünyada pozitivizm başarılı olur, özlenen ve beklenen refah toplumu ortaya çıkardı.

Rıdvan Mertöz Beyefendiye, kıymetli eşi Elif Sevinç Mertöz Hanımefendiye, MİAD Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim kurumunun evlatlarımıza, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Mertöz, “Malatya’mızı Cazibe Merkezi Haline Getirmek Hepimizin Boynunun Borcudur”

Temel atma programında eğitimin insan hayatındaki yerine değinen Hayırsever İş İnsanı Rıdvan Mertöz, 24 Kasım Öğretmenler gününü de kutladı. Mertöz, “Malatya’mız 6 Şubat depremlerinden maalesef ki ağır hasar aldı. Bu yıkımların ardından Malatya Valimiz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız canla başla, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Kendilerine de bu çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ederim. Malatya’mızı ayağa kaldırmak, çarşı merkezini inşa ederek çarşımızı hayata geçirmek, aynı zamanda turizmini canlandırmak ve Malatya’mızı cazibe merkezi haline getirmek hepimizin boynunun borcudur. Öte yandan temelini attığımız Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu’muzun Malatya’mıza, bölgemize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hayırsever İş İnsanı Rıdvan Mertöz’ün eşi Elif Sevinç Mertöz, temeli atılan okulun hayırlar getirmesini temenni ederek,“Bugün burada bulunmaktan ve bu anlamlı törene tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Okulumuzun Malatya’mıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni diyorum” dedi.

Programda konuşan Malatyalı İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, Rıdvan Metröz’ün Malatya’ya üçüncü okulu yaptığını belirterek Malatya'ya kazandırdığı okullar için teşekkür ederken, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e de katkılarından dolayı teşekkür etti.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Elif Sevinç Mertöz Ortaokulu’nun temeli atıldı.