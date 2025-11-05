Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Darende'de içme suyu altyapısını güçlendirmek ve su kalitesini artırmak amacıyla Tohma Kanyonu'ndan cazibe yöntemiyle su temin edilen projeyi yerinde inceledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Sinan Çeçen, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve beraberlerindeki heyet Darende ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve su kalitesini artırmak amacıyla başlatılan projeyi yerinde inceledi. Proje kapsamında; Tohma Kanyonu'ndan cazibe yöntemiyle alınan su, yeni hatlar ve depolar aracılığıyla ilçeye ulaştırılacak.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt: 'Darende'nin Su Sorunu Büyük Ölçüde Çözülecek'

Projenin Darende için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Bozkurt, projenin ilçenin su ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olduğunu belirterek, 'MASKİ Genel Müdürümüz geçen yıldan bu yana büyük bir gayretle çalışıyor. Bu hizmetle Darende'nin su sorunu büyük ölçüde çözülecek' dedi. Başkan Bozkurt ayrıca projeye özel ilgi gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Darende'ye toplam 250 milyon liralık altyapı yatırımı yapıldığını açıkladı. Proje kapsamında:

90 km içme suyu şebekesi

40 km kanalizasyon hattı

900 m kanyon içi içme suyu hattı

400 m yeni bağlantı hattı

Toplama havuzu ve biriktirme tesisi

TOKİ ve Trafik depolarına bağlantı sistemi kuruluyor.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÇEÇEN: ' DAHA SAĞLIKLI, TEMİZ VE GÜVENLİ İÇME SUYU İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Tohma Kanyonu'ndan cazibe yöntemiyle su alımını sağlayan çalışmalardan bahseden Genel Müdür Çeçen: 'Tohma Kanyonu'ndan saniyede 20 ila 25 litre su cazibe yöntemiyle ilçemize taşınmaktadır. Kanyon içerisinde yaklaşık 900 metrelik içme suyu hattı döşemesi tamamlanmak üzere olup, aynı bölgede bir toplama havuzu inşa ediyoruz. Bu projeyle yalnızca kanyon içiyle sınırlı kalmayıp, kanyon dışında da 400 metrelik yeni bir hat oluşturuyoruz. Bu hat üzerinden taşınan su, yeni yapılan biriktirme tesisine aktarılacak, ardından TOKİ deposuna verilerek mevcut Dallas terfi hattı üzerinden Trafik deposuna ulaştırılacaktır. Böylece ilçemizde entegre bir içme suyu sistemi oluşturmuş olacağız. Yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte, Dallas bölgesinde arsenik tespit edilen üç sondaj kuyusundan ikisi devre dışı bırakılacaktır. Bu sayede ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha sağlıklı, temiz ve güvenli içme suyu ulaştırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız.' dedi.