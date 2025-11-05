İzmir Karabağlar Belediyesi Kasım Ayı Meclisi'nin birinci oturumu, Belediye Başkanı Helil Kınay başkanlığında gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Toplantıda atık yönetimi, yurt dışı seyahati ve bazı mahalle muhtarlarının diğer ilçelere geçmek istemesi ile ilgili gündeme gelen konular hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Kınay, 'Tüm mahallelerimize eşit mesafede hizmet etmeye devam ediyoruz. Karabağlar 'da laftan çok işe ihtiyaç var' dedi.

'HİZMETLERİMİZİ EŞİT BİÇİMDE SÜRDÜRÜYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu'nun çöp toplama konusundaki eleştirilerine dilek temenniler bölümünde yanıt veren Başkan Kınay, temizlik çalışmalarının tüm mahallelerde eşit şekilde sürdüğünü vurguladı.

Karabağlar Belediyesi'nin temizlik işleri şantiyesi Uzundere sınırları içinde yer almaktadır. 2009 yılında kurulan bu alan, belediye hizmet alanı olarak planlarda yer almaktadır. Çalışmalarımızı ilgili yönetmeliklere ve bakanlık izinlerine uygun şekilde sürdürüyoruz' diyen Kınay, 'Atık yönetimi süreçlerinde geçici depolama alanlarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylıdır, tüm çalışmalar mevzuat ve stok yönetimi ilkelerine uygun yürütülmektedir.

İzmir genelinde Harmandalı düzenli depolama tesisinin 31 Ekim itibariyle kapatılması, tüm kentte yeni düzenlemeleri gerektirdi. Bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı görüşmeleri devam ediyor. Bu süreçte hem vatandaşlarımızın mağdur olmaması hem de çevre ve halk sağlığı sorunlarının oluşmaması için ara çözümler üretiyoruz. Gösterilen fotoğraflarda yer alan alan, düzensiz ya da vahşi depolama sahası değildir. Bu kapsamda atıkların geçici olarak burada bekletilmesi, transfer sürecinin bir parçasıdır' dedi.

Kınay, Karabağlar'ın 58 mahallesinde çöp toplama hizmetinin aynı titizlikle sürdüğünü belirterek, 'Bizim için her mahalle eşit. Çöp kamyonlarımız 24 saat sahada. Çalışma arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın günlük yaşamını aksatmamak için büyük bir özveriyle görev yapıyor' diye konuştu.

Kınay, ayrıca temizlik çalışmalarında özveriyle görev yapan belediye personeline de teşekkür ederek, 'Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 24 saat çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

'YENİ KONTEYNERLER MAHALLELERE DAĞITILIYOR'

Başkan Kınay, çöp konteynerlerinin yenilenmesi çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. '350 civarında konteyneri yeniledik. Yeni konteynerlerin alımı parça parça sürüyor. Mahallelerimizdeki eski ve bozulan konteynerleri eşit biçimde değiştiriyoruz' dedi.

'YURT DIŞINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİM'

Yurt dışı ziyaretlerine yönelik eleştirilere yanıt veren Başkan Kınay, bu ziyaretlerin tamamen resmi ve görevli olarak yapıldığını belirtti. 'İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin organizasyonuyla Çin'deki teknik geziye, aralarında AK Partili ve MHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 25 başkanla birlikte katıldık. Çevre, iklim değişikliği yapay zekâ ve teknoloji uygulamaları üzerine yerinde incelemelerde bulunduk. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Meclisinde Türkiye Heyeti üyesiyim. Bu görev, ülkemizi ve ilçemizi temsil etmek açısından çok kıymetliydi ' dedi.

'FAHRETTİN ALTAY DA DİĞER MAHALLELER GİBİ GÖZ BEBEĞİMİZDİR'

Bazı mahalle muhtarlarının başka ilçelere bağlanmak istemesi yönündeki talepleri değerlendiren Başkan Kınay, Karabağlar'daki tüm mahallelerin eşit önemde olduğunu vurguladı.

Kınay '58 mahallemizde hiçbirini ayırmadan, ötekileştirmeden hizmet yürütüyoruz. Fahrettin Altay Mahallemiz de diğerleri gibi bizim göz bebeğimizdir. Siyasi polemiklerle değil, hizmetlerle anılmak istiyoruz. Burası Karabağlar Meclisi. Hepimiz Karabağlarlıyız' dedi.

'LAFTAN ÇOK İŞE İHTİYAÇ VAR'

Konuşmasını 'laftan çok işe ihtiyaç var' sözleriyle tamamlayan Başkan Kınay, dayanışma ve eşit yurttaşlık vurgusu yaptı. Ve 'Kaynaklarımızı doğru değerlendirerek, kimseyi ötekileştirmeden, dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. Gerçek cevabı halkımız verecektir' diye konuştu.