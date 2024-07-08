Malatya'da çevreyolu yenileme ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde 9-10 Temmuz tarihleri arasında Emeksiz altgeçidi, tek yönlü olarak iki gün süre ile trafiğe kapatılacak.MALATYA (İGFA) -6 Şubat depremlerinden sonra hasar alan mevcut çevreyolunda iyileştirme çalışmaları devam ediyor. 7 Temmuz Pazar günü başlanılan çevreyolu yenileme çalışmaları kapsamında 1. Etap çalışmalarının akabinde 2. Etap çalışmalarına da başlanılacak.

Çöşnük Kavşağı sonrası, Battalgazi Alt Geçidi girişi ile Beylerderesi Viyadüğü arası yaklaşık 13 kilometrelik kısımda yapılacak olan çalışmalar, vatandaşların mağdur olmaması için etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

7 Temmuz Pazar günü başlanılan çevreyolu yenileme çalışmaları kapsamında trimer asfalt kazıma işlerinin ikinci etabı olan Emeksiz altgeçidi, tek yönlü olarak (Elazığ-Ankara istikameti)9 -10 Temmuz tarihlerinde iki gün süre ile trafiğe kapatılacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.