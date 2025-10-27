Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Mevlânâ Ortaokulu öğrencilerine ziyarette bulundu. Başkan Er, öğrencilerle sohbet ederek, onları 11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'na davet etti.

MALATYA (İGFA) - 31 Ekim'de 11'inci kez kitapseverlere kapılarını açacak olan Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı için geri sayım başlarken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ile birlikte Mevlânâ Ortaokulu'nda okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

'İMKAN DAHİLİNDE OKULLARIMIZIN EKSİKLERİNİ TAMAMLIYORUZ'

Öğrencilerin alkışlarıyla okula giren Başkan Er, çocuklarla yakından ilgilendi. Mevlana Ortaokulu'nda kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Biz göreve geldiğimiz günden beri 'Malatya'yı Malatyalılarla yöneteceğiz' dedik. İl müdürümüz ile birlikte geçen seneden beri her hafta bir okulu ziyaret ediyoruz. Uzun yıllardır belediyede görev yapıyorum, kendimize ait bir tarzımız var. Okullarımızı dolaşıp öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle hemhal oluyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek, imkanlar nispetinde bu eksikleri gideriyoruz. Okullara bazı yardımlar yapıyoruz. Depremde Malatya büyük hasar aldı. Birinci önceliğimiz depremin yaralarını sarıp, insanların konut ve iş yerlerini teslim etmek. Yıl sonuna kadar büyük oranda deprem konutları ve iş yerleri bitmiş olacak. Şehir eskisinden daha güzel olacak' dedi.

'GENÇLERİN EĞİTİMLERİNE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Bir yandan şehri yeniden inşa ederken diğer yandan da kentin kültürüne, ekonomisine, turizmine, eğitimine ve her alanına bakmak durumunda olduklarını kaydeden Başkan Er, şunları ifade etti:

'Göreve geldiğimizde 'Malatya kütüphaneler, spor şehri olacak' dedik. Temel amacımız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Bu amaçla da bölgenin en büyük kütüphanesini belediye içindeki fuaye alanında yapıyoruz. Birkaç aya kadar bitecek, yüzde 25'i tamamlandı. Kitap kafeler yapıyoruz. Eski askerlik şubesindeki müzeyi gençlerimize açacağız. Buğday Müzesinin orası da dönüşecek ve gençlik adası olacak. Gençlerimize yönelik eğitim alanında katkılarımız sürüyor. Binlerce evladımızı sadece sınavlara değil, geleceğe hazırlıyoruz. Ücretsiz kitap dağıtımı ve ücretsiz sınavlar yapıyoruz. Dijital dershane projesiyle 12 bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. İnterneti olmayan öğrencilerimize internet temin ediyoruz. İmkânı olmayanların sınav giriş paralarını ödedik. Bunun yanında okullarımıza spor malzemesi desteği verdik.'

'GÜZEL BİR FUAR OLACAK'

Kitap fuarına yoğun bir katılım beklediklerini dile getiren Başkan Er, 'Hediye çeklerimiz var. Güzel bir fuar olacak. Pandemi ve deprem nedeniyle kitap fuarına ara verilmişti, biz geçen yıl yeniden başlattık. Daha çok yazar-öğrenci ve yazar-STK buluşması olacak. 120 okulumuzda yazar-öğrenci buluşmasını gerçekleştireceğiz' diye konuştu.