Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin '2026 Yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu' yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında hâlen kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden, görev yaptıkları ilde bulunan BİLSEM'lere atanmak isteyenlerin başvuru, değerlendirme, tercih ve atama süreçlerine ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri kapsıyor.

29 Mart'a kadar sürecek başvurular kapsamında BİLSEM'lere öğretmen seçimiyle ilgili iş ve işlemler, 'Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere göre oluşturulan il öğretmen değerlendirme komisyonları ve sözlü sınav komisyonları tarafından yürütülecek. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Bakanlık öğretmen kadro ve pozisyonlarında en az üç yıl görev yapmış olanlar BİLSEM'ler için müracaatta bulunabilecek.

Kılavuzla birlikte branş bazlı kontenjan listesi de orgm.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna mebbis.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Başvurulara ilişkin onay işlemleri, 30 Mart-3 Nisan 2026 tarihleri arasında il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 5 Ağustos 2026'da açıklanacak.